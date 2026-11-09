Везенков и двама натурализирани американци в състава за мача с Дания в София

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Общо 24 баскетболисти попаднаха в разширения състав на националния тим на България за евроквалификационния двубой срещу Дания на 26 ноември от 19,00 ч в "Арена София".

В списъка са звездата Александър Везенков и натурализираните гардове Коди Милър-Макинтайър и Умоджа Гибсън.

Тимът ни има досега 1 победа в група D от предквалификациите за Евробаскет 2029, където е и Румъния.

Избраниците на селекционера Любомир Минчев:

Коди Милър-Макинтайър - "Олимпиакос" (Гърция), Умоджа Гибсън - "Барселона" (Испания), Константин Тошков - "Балкан", Лъчезар Тошков - "Миньор 2015", Момчил Кадиев - "Берое Стара Загора", Теодор Трифонов - "Испанска баскетболна академия" (Испания), Павлин Иванов - "Балкан", Александър Стоименов - "Балкан", Кръстомир Михов - "Берое Стара Загора", Мартин Русев - ЦСКА, Мирослав Васов - "Рилски спортист", Борислав Младенов - "Черно море Navibulgar", Александър Матушев - "Спартак Плевен", Стефан Михайлов - "Спартак Плевен", Христо Бъчков - "Рилски спортист", Иван Спиров - "Балкан", Йордан Минчев - "Манреса" (Испания), Александър Везенков - "Олимпиакос" (Гърция), Николай Михайлов - "Ботев Академик", Емил Стоилов - "Палмер" (Испания), Константин Костадинов - "Остенде" (Белгия), Кристиян Занов - "Ботев 2012 Враца", Цветомир Чернокожев - "Черно море Navibulgar", Андрей Иванов - "Черно море Navibulgar"