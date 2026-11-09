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Пау Кубарси е най-добър млад футболист в Европа за 2026 г.

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Пау Кубарси стана световен шампион с Испания. Снимка: Ройтерс
Пау Кубарси стана световен шампион с Испания. Снимка: Ройтерс

19-годишният Пау Кубарси спечели наградата "Голдън Бой" за най-добър млад футболист в Европа (до 21 г.) през тази година в анкетата сред спортни журналисти на италианския вестник "Тутоспорт".

Защитникът на "Барселона" бе основен футболист в похода на Испания към световната титла през лятото, а на клубно ниво стана шампион с каталунците.

Втори се нареди съотборникът на Кубарси Ламин Ямал, а трети е мароканският национал Аюб Буади. В първата половина на тази година той бе част от френския "Лил", а сега е в редиците на английския "Манчестър Сити".

Ямал и Буади също са на по 19 г.

Пау Кубарси стана световен шампион с Испания. Снимка: Ройтерс

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