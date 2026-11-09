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Парадокс - за първи път носителят на "Златната топка" не е в идеалния отбор на футболния синдикат

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Хари Кейн стана и нападател на 2026-а на церемонията "Златната топка". Снимка: Ройтерс
Хари Кейн стана и нападател на 2026-а на церемонията "Златната топка". Снимка: Ройтерс

За първи път от 2005-а, откакто световният футболен синдикат ФИФПро избира свой идеален отбор за годината, в него не попадна носителят на "Златната топка".

 Капитанът на Англия и голмайстор на германския гранд "Байерн" Хари Кейн остана едва 5-и при нападателите с едва с 27,6 процента гласове от вота.

Ето и най-добрите за 2026-а според футболистите по света:

Вратар: Давид Рая (Испания, "Арсенал")

Защитници: Пау Кубарси (Испания, "Барселона"), Ашраф Хакими (Мароко, ПСЖ), Нуно Мендеш (Португалия, ПСЖ)

Халфове: Джуд Белингам (Англия, "Реал", Мадрид), Родри (Испания, "Манчестър Сити"/"Барселона"), Витиня (Португалия, ПСЖ)

Нападатели: Ерлинг Браут Холанд (Норвегия, "Манчестър Сити"), Килиан Мбапе (Франция, "Реал", Мадрид), Лионел Меси (Аржентина, "Интер Маями"), Ламин Ямал (Испания, "Барселона").

Хари Кейн стана и нападател на 2026-а на церемонията "Златната топка". Снимка: Ройтерс

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