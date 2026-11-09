600 000 долара плаща волейболът за 2 турнира от Лигата на нациите у нас

След като през тази година организира европейско за мъже, а догодина у нас ще има турнир от Лигата на нацииите, вече е сигурно, че и през 2028-а България ще приеме голямо волейболно събитие (всички са за мъже).

Президентът на федерацията ни Любо Ганев обяви, че официално има договор със световната централа и през 2028-а ще сме домакини също на турнир от Лигата на нациите. Той ще се проведе в София. Този през 2027-а ще е в Бургас. Там имаше такъв и миналата година.

Ганев разкри и финансовите параметри на домакинството. Организационната такса за турнира през 2028-а ще бъде 350 000 долара. За турнирите в Бургас тя е 250 000. Това означава близо 30 процента увеличение.

Федерацията ни кандидатства за турнир от Лигата на нациите през 2028-а, тъй като тя е олимпийска година. Ако все още волейболистите на селекционера Джанлоренцо Бленджини не са се класирали за Лос Анджелис, домакинското предимство може да им помогне да го направят чрез предна позиция в световната ранглиста.

Турнирът в София ще е вторият от трите за годината.