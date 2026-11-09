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ЦСКА лидер и във Втора лига (резултати и класиране)

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Снимка: ЦСКА
Снимка: ЦСКА

След като вчера оглави класирането в Първа лига с победа 3:0 над "Левски" във вечното дерби, днес вторият тим на "червените" надви 3:1 у дома "Рилски спортист" и е на върха във второто ниво на футбола у нас.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Снимка: ЦСКА
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