ЦСКА лидер и във Втора лига (резултати и класиране)

След като вчера оглави класирането в Първа лига с победа 3:0 над "Левски" във вечното дерби, днес вторият тим на "червените" надви 3:1 у дома "Рилски спортист" и е на върха във второто ниво на футбола у нас.
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След като вчера оглави класирането в Първа лига с победа 3:0 над "Левски" във вечното дерби, днес вторият тим на "червените" надви 3:1 у дома "Рилски спортист" и е на върха във второто ниво на футбола у нас.
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