Наша баскетболистка сред номинираните за звезда в евроквалификациите

Капитанът на женския национален отбор на България по баскетбол Борислава Христова попадна сред избраниците на ФИБА в специалната анкета за най-голямата звезда на квалификациите за Евробаскет 2027.

Международната федерация отправи предизвикателство към феновете да определят коя е най-голямата звезда в надпреварата. За инициативата е избрана по една баскетболистка от всяка участваща държава, а българското име в списъка е това на Борислава Христова.

Състезателката на гръцкия "Атинайкос" заслужи мястото си с представянето в първия етап на квалификациите. В шестте си мача до момента тя записва средно по 16.7 точки, 5 борби и 3.8 асистенции, с коефициент на полезно действие 16.8. По резултатност Борислава Христова е втора в националния ни отбор, а по асистенции също е сред водещите състезателки.

Родената на 12 юли 1996 г. баскетболистка е с основна роля в състава на Таня Гатева и ще бъде сред ключовите фигури за България и в предстоящия ноемврийски прозорец.

Националките продължават битката за класиране на Евробаскет 2027 с три важни срещи. На 11 ноември България приема Хърватия от 16:00 ч., а на 14 ноември ще се изправи срещу Испания от 19:00 ч. И двата двубоя ще се играят в „Арена СамЕлион" в Самоков. На 17 ноември предстои гостуване на Чехия в Прага.