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Български волейболист MVP в Италия след 25 т.

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Владимир Гърков ликува след успеха. Снимка: "Джоя дел Коле"
Владимир Гърков ликува след успеха. Снимка: "Джоя дел Коле"

Българският волейболист Владимир Гърков направи първия си голям мач в Италия.

Посрещацът и неговият "Джоя дел Коле" спечелиха гостуването си на "Реджо Калабрия" след голяма битка, както е видно от резултата - 3:2 (35:37, 25:23, 25:20, 20:25, 23:21).

В срещата от 4-ия кръг на Серия А 2 Гърков реализира 25 точки (2 аса, 1 блок). Повече от него имаше само подвизавалият се у нас с екипа на "Хебър" Джулио Саби - 27.

Юношата на "Левски" и двукратен шампион с мъжкия тим на "сините" обаче бе избран за MVP. Съотборникът му Борис Начев завърши с 6 точки (2 аса).

"Джоя дел Коле" е на 10-о място с 2 победи, 2 загуби и 5 точки.

Владимир Гърков ликува след успеха. Снимка: "Джоя дел Коле"

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