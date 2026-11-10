Никола Цолов май ще трябва да изчака, “Рейсинг Булс” запазва Лиъм Лоусън за 2027 г.

Никола Цолов май ще трябва да изчака още една година, за да кара във Формула 1. Според авторитетния сайт The Race решението Лиъм Лоусън да остане още един сезон в “Рейсинг Булс” вече е взето и ще бъде официализирано преди следващия старт в Лас Вегас.

Лоусън финишира шести в Гран при на Бразилия, след като Шарл Льоклер с “Ферари” получи 5 секунди наказание след състезанието заради удара с него малко преди края.

Поведението на новозеландеца показа, че вече си е взел поука и е наясно с подредбата в “Ред Бул”. Той директно върна газта, за да може 4-кратният световен шампион Макс Верстапен да го задмине. Преди това се опъваше във всяко едно състезание, за да се стигне до удара по време на тренировка в Мексико.

Според бившия пилот Карун Чандхок поведението на Лоусън единствено показва, че вече в екипите на “Ред Бул” всичко е подредено и пилотите са наясно със съдбата си.

“Все едно му каза - не искам да се занимавам с теб. Но това вече е проблем на ФИА, след като два отбора правят еднаква стратегия”, категоричен е индиецът.

Верстапен наистина направи невероятно състезание, като от предпоследно място на старта завърши втори след вече бившия световен шампион Ландо Норис с “Макларън”. По принцип това е негова запазена марка за “Интерлагос”, след като има победа от 17-о място в началото. Феновете доста убедително го избраха за пилот на деня. Трети на подиума се качи съотборникът му Исак Хаджар.

Състезанието в Бразилия ще се запомни с деветата шампионска титла на “Мерцедес” при конструкторите, след като Джордж Ръсел и новият световен шампион Андреа Кими Антонели завършиха четвърти и пети.

Така вече германците имат равен брой титли с легендарния тим на “Уилямс” и само една по-малко от “Макларън”. Все още води “Ферари” с 16, но последната им е от вече далечната 2008 г.

“За мен е чест да се изравним с този велик отбор. Имахме специално отношение със сър Франк Уилямс. Той ме научи на много неща”, призна босът на “Мерцедес” Тото Волф.

Голямата новина е, че австралиецът Оскар Пиастри скъса договора си със сънародника си Марк Уебър, който бе негов мениджър.

Марк и съпругата му Ан се грижеха за кариерата на Оскар от 2019 година насам, когато младокът победи с малко Виктор Мартинс и взе титлата във Formula Renault Eurocup и бе привлечен в академията на “Рено”.

Организаторите сътвориха невероятен гаф при награждаването. В началото на церемонията отзад бе изписано, че става въпрос за Гран при на Мексико.

След това всичко бе сменено. Ландо Норис пък удари бутилката шампанско в земята и гърлото остана в ръката му. Така той не успя да участва в оливането на двамата пилоти на “Ред Бул”, но пък бе обилно полят от тях.

