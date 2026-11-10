За първи път в София: „Легендарните футболни екипи на България"

Навръх 17 ноември 2026 г., точно 33 години след паметната победа на България с 2:1 над Франция на стадион „Парк де Пренс", за първи път в София ще бъде официално открита експозицията „Легендарните футболни екипи на България". Организатори на събитието са домакините от SkyCity Mall и Bulgarian Football Shirts. Изложбата ще бъде отворена свободно за всички посетители на търговския център в периода 17 – 22 ноември.

Експозицията ще представи значима част от историческото футболно наследство на България – автентични фланелки, футболни обувки, билети и други ценни предмети, съхранили спомена за най-големите успехи на националния отбор. Посетителите ще имат възможността да видят уникални мачови екипи и исторически предмети, свързани с участията на България на големи международни футболни форуми – от Летните олимпийски игри в Австралия през 1956 г. и дебюта ни на световно първенство – Чили'62, през „лудото американско лято" през 1994 г. до Евро 2004 в Португалия.

Челно място в експозицията заемат екипи на Добромир Жечев, Христо Бонев и Павел Панов от 70-те години на миналия век. Сред представените експонати са също фланелките на Наско Сираков и Цанко Цветанов от САЩ'94 – първата, от драматичната победа с дузпи над Мексико на осминафинал, а втората – от историческия успех над Германия, пратил България на полуфиналите. Гостите на събитието ще могат да видят още екипа на Ивайло Йорданов от паметния успех над Румъния на Евро'96, както и автентични фланелки на Христо Стоичков, Красимир Балъков, Трифон Иванов и още много други знакови имена.

Сред множеството представени ценни предмети ще бъдат бутонките на Красимир Балъков от САЩ'94, футболните обувки на Димитър Бербатов, носени в Манчестър Юнайтед, а също билети и програми от всички световни и европейски първенства. Един от най-любопитните експонати е спортният сак на Динко Дерменджиев от Мондиал'66 в Англия, съхранен през годините и представен в отлично състояние.

„От деня, в който започнахме този проект, целта ни винаги е била една и съща – да съхраним историческото футболно наследство на България, да запазим духа и спомена за отминалите успешни години и да ги предадем на бъдещите поколения", споделя Милен Николов, създател на проекта Bulgarian Football Shirts.

„Изключително съм щастлив, че SkyCity Mall е домакин на изложбата „Легендарните футболни екипи на България", която събира на едно място толкова много история, емоции и поводи за национална гордост. Българският футбол е оставил незабравими следи в сърцата на поколения българи, а чрез тази експозиция искаме да дадем възможност както на хората, преживели тези велики моменти, така и на по-младите поколения да се докоснат до тях", казва Калоян Пакьов, управител на търговския център.