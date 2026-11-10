Селекционерът на САЩ е фаворит за нов мениджър на "Манчестър Юнайтед"

Селекционерът на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино е основният кандидат за треньорския пост на "Манчестър Юнайтед", съобщава ESPN.

Ръководството на "Червените дяволи" обмисля уволнението на настоящия мениджър Майкъл Карик, след като отборът се смъкна до 18-ото място в класирането на Висшата лига с едва 8 точки след 10 изиграни кръга. Тимът е без победа в първенството от 30 август, като в това време има три поражения и пет равенства.

Почетино вече има опит в английския елит със "Саутхемптън", "Тотнъм" и "Челси", а в Европа още е ръководил "Еспаньол" и "Пари Сен Жермен". През 2024 година той застана начело на САЩ, а през август аржентинецът удължи договора си, след като изведе страната до осминафиналите на световното първенство през лятото. Там тимът на САЩ, един от домакините на надпреварата, допусна загуба от Белгия с 1:4.

Според ESPN доскорошният мениджър на "Нюкасъл" Еди Хау също е кандидат за поста, както и бившият наставник на "Ипсуич" Киърън Маккена, и предишният селекционер на Германия - Юлиан Нагелсман.

Първият двубой на Манчестър Юнайтед след международната пауза е на 22 ноември като гост на четвъртия Ливърпул.