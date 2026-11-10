Трима кандидати да сменят Нойер на вратата на "Байерн", ако се пенсионира

"Байерн" обмисля трима кандидати за заместник на титулярния вратар Мануел Нойер, който е много вероятно да се пенсионира в края на сезона. Според Sky Germany, в краткия списък на клуба са вратарите Оливер Бауман от "Хофенхайм", Бернд Лено от "Фулъм" и Лорис Кариус от "Шалке".

Сеггашната "резерва" на Нойер - Йонас Урбиг, е гласен като бъдещ първи вратар на отбора, докато опитен играч, който може да му осигури конкуренция, трябва да поеме ролята на втори вратар.

36-годишният Бауман остава първи избор на баварците за следващия сезон, като Лено и Кариус се разглеждат като алтернативи. Договорът на вратаря на "Фулъм" изтича следващото лято, но клубът може да го удължи едностранно. Трансферът на Кариус зависи от оставането на "Шалке" в Бундеслигата.