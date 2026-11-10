"Левски" е готов да се раздели с камерунски национал

Камерунският национал Оливер Камдем не влиза в плановете на треньорското ръководство на "Левски" и търси варианти да напусне още през януарския трансферен прозорец, съобщава изданието Africafoot.

24-годишният десен бранител има контракт със "сините" до следващото лято, но на този етап не са водени разговори за подновяването му.

Според изданието Камдем е отпаднал от сметките на старши треньора Хулио Веласкес и вече си търси нов отбор, като неговите агенти работят по въпроса. Интерес към играча има от клубове от Турция и Португалия, но на този етап няма конкретни оферти.

Африканецът получи контузия на коляното в средата на юли и след почти три месеца отсъствие се завърна на терена на 10 октомври при победата на "Левски" с 2:0 над "Черно море" във Варна за първенство. Впоследствие той игра цял мач при успеха с 2:0 над "Спартак" (Плевен) за купата на България и започна като титуляр при равенството 1:1 в Първа лига срещу "Арда" в Кърджали, след което дори не попадна в групата в последните два мача от шампионата срещу "Дунав" в Русе (1:0) и срещу ЦСКА (0:3).

Камдем има 5 участия през настоящата кампания за "сините". Той беше привлечен на "Герена" от "Локомотив" (Пловдив) през зимата на 2025 година и вече записа 46 мача с 1 гол и 4 асистенции с екипа на клуба.

Въпреки дългото отсъствие и малкото игрови минути през този сезон, защитникът попадна в състава от 28 футболисти на националния отбор на Камерун за двата мача от квалификациите в група G за турнира за купата на африканските нации срещу Намибия на 12 и на 16 ноември.