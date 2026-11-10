Григор на гости при семейството на Ейса в Мексико, намекна за сватба

Григор Димитров и приятелката му отново се събраха.
Най-добрият български тенисист в историята приключи сезона и реши да отдели време за посещение в Мексико при семейството на Ейса Гонсалес.
Двамата бяха засечени от репортери на летището в Мексико Сити и нямаше как да не говорят.
"Бях при близките на моята приятелка. Страхотни хора, но аз притежавам най-скъпото", сподели Димитров с намек за отношенията си с мексиканската актриса. На въпрос дали не предстои сватба Ейса посъветва гаджето си да не се поддава на напрежението, а бившият №3 в света отговори: "Говорили сме, обсъждали сме тази възможност. Може скоро да се случи."
"Намерих време да се видя с моето семейството, а това не ми се случва много често. Прекарахме чудесно", коментира Ейса. Според програмата Димитров трябваше да се срещне с местен шаман за пречистване.
Докато чакаха да се качат в самолета, двамата се прегърнаха и кадрите веднага бяха разпространени в социалните мрежи.
На Григор му предстои специален урок с фенове на корт в луксозен хотелски комплекс в Пасадена, Калифорния.