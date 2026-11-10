Индзаги реши да напусне Саудитска Арабия, отказвайки заплата от 26 милиона евро годишно

Старши треньорът на саудитския "Ал Хилал" Симоне Индзаги, реши да напусне клуба. Според журналиста Николо Шира, италианският наставник няма да поднови настоящия си договор, който е до юли следващата година.

Бившият старши треньор на "Интер" печели 26 милиона евро годишно в Саудитска Арабия. Той пое "Ал Хилал" през лятото на 2025 г. Този сезон отборът е първи в класирането в местната Про Лийг с 30 точки от 11 мача.

През октомври медиите съобщиха, че старши треньорът на "Арсенал" Микел Артета се е изкачил на първо място в класацията на най-високоплатените футболни треньори в света, след като е удължил договора си с лондонския клуб, изпреварвайки по този начин именно Индзаги.