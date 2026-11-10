ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спадът в промишленото производство в България се з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Индзаги реши да напусне Саудитска Арабия, отказвайки заплата от 26 милиона евро годишно

1100
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Симоне Индзаги СНИМКА: ФЕЙСБУК "ИНТЕР"
Симоне Индзаги СНИМКА: ФЕЙСБУК "ИНТЕР"

Старши треньорът на саудитския "Ал Хилал" Симоне Индзаги, реши да напусне клуба. Според журналиста Николо Шира, италианският наставник няма да поднови настоящия си договор, който е до юли следващата година.

Бившият старши треньор на "Интер" печели 26 милиона евро годишно в Саудитска Арабия. Той пое "Ал Хилал" през лятото на 2025 г. Този сезон отборът е първи в класирането в местната Про Лийг с 30 точки от 11 мача.

През октомври медиите съобщиха, че старши треньорът на "Арсенал" Микел Артета се е изкачил на първо място в класацията на най-високоплатените футболни треньори в света, след като е удължил договора си с лондонския клуб, изпреварвайки по този начин именно Индзаги.

Симоне Индзаги СНИМКА: ФЕЙСБУК "ИНТЕР"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември