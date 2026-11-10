Мирра Андреева спечели поредното дерби на бившия СССР

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Мирра Андреева спечели поредното дерби между тенисистки от бившия Съветски съюз.

В първия си мач от предварителната група на финалния турнир на женската асоциация в Индиън Уелс 19-годишната рускиня победи 6:4, 6:0 Елина Свитолина (Укр) и си върна за загубата в откритото на Австралия в началото на сезона.

Както обикновено, двете не се поздравиха. Андреева е шампионка от "Ролан Гарос".

В същата група Арина Сабаленка (Блрс) измъкна 7:6 (7:2), 7:5 с Каролина Мухова (Чех).

В другата група: Линда Носкова (Чех) - Марта Костюк (Укр) 6:2, 6:4; Коко Гоф (САЩ) - Джесика Пегула (САЩ) 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.