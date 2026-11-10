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Защитник на "Левски" ще играе срещу Русия

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Скромен на фона на традиционния брой национали има "Левски" за тази пауза за държавните тимове.

Само 4-ма футболисти на „сините" получиха повиквателни.

Защитникът Кристиан Макун получи повиквателна за представителния тим на Венецуела за приятелските мачове срещу сборният отбор на Страната на баските на 14 ноември в Билбао.

Следва спаринг срещу Русия на 17 ноември в Краснодар. След началото на военната инвазия в Украйна "сборная" не играе в мачове под егидата на ФИФА и УЕФА.

Защитникът Никола Серафимов бe повикан в националния отбор на Северна Македония за мачовете от Лигата на нациите срещу Шотландия на 13 ноември в Глазгоу и срещу Словения на 16 ноември в Скопие.

Защитникът Оливер Камдем бе извикан в състава на представителния тим на Камерун за мачовете от квалификациите за купата на африканските нации срещу Намибия на 12 ноември в Дуала (Камерун) и на 16 ноември в Габороне (Ботсвана).

Вратарят Огнян Владимиров получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 19 години за европейската квалификация в Сливен и мачове срещу Гибралтар (11 ноември), Латвия (14 ноември) и Молдова (17 ноември).

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