Грънчов за отстраняването от "Спартак" (Вн): Обвинен, очернен и изхвърлен

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Централният защитник Ангел Грънчов излезе с позиция в инстаграм, след като бе отстранен от първия отбор на "Спартак" (Вн) преди седмица.

Той и Цветелин Чучнуков бяха извадени от състава заради нарушения на вътрешния правилник.

"100 мача... капчица в огромното море от историята на "Спартак" (Варна). Обвинен, очернен и изхвърлен. Така завършва моят път в този славен отбор.

Може би в очите на хората съм всякакъв - и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!

Останах, когато беше трудно, въпреки че можех да отида на по-добро място. Поне така смятаха мнозина. Върнах се, когато беше най-тежко: с висящ лиценз и отбор, събран в последния момент, сякаш му беше отредено да бъде "боксова круша".

Вярата, любовта и непримиримият дух бяха стълбовете, на които се уповавах. И накрая успяхме.

Благодаря за всичко! Довиждане и до нови срещи!

Бог пред нас, а ние след Него!", гласи постът на Грънчов.

Юношата на ЦСКА има 100 мача за варненци с 2 гола и 5 асистенции.