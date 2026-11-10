Треньорът на "Байерн" се завърна на работа след възпаление на мозъчната обвивка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малко над 2 седмици след като колабира на тренировъчната база на „Байерн" в Мюнхен, старши треньорът Венсан Компани се завърна за първи път на „Зебенер Щрасе".

Телевизия Sky Sport потвърди информацията на вестник tz.

Компани е прекарал инфекция, довела до възпаление на мозъчната обвивка.

Днес белгиецът за първи път пристигна в клубната база на рекордьора по титли и възобнови работата си на място.

В офиса той се срещна със спортния директор Кристоф Фройнд, с когото проведе дълъг разговор. След прекъсването поради заболяване 40-годишният специалист поетапно поема отново оперативната отговорност.

През последните седмици от „Байерн" обърнаха специално внимание на това да осигурят на Компани пълно спокойствие за пълното му възстановяване.

В негово отсъствие баварците бяха водени от неговия асистент - англичанина Арън Данкс.