Треньорът на "Байерн" се завърна на работа след възпаление на мозъчната обвивка

Малко над 2 седмици след като колабира на тренировъчната база на „Байерн" в Мюнхен, старши треньорът Венсан Компани се завърна за първи път на „Зебенер Щрасе".
Телевизия Sky Sport потвърди информацията на вестник tz.
Компани е прекарал инфекция, довела до възпаление на мозъчната обвивка.
Днес белгиецът за първи път пристигна в клубната база на рекордьора по титли и възобнови работата си на място.
В офиса той се срещна със спортния директор Кристоф Фройнд, с когото проведе дълъг разговор. След прекъсването поради заболяване 40-годишният специалист поетапно поема отново оперативната отговорност.
През последните седмици от „Байерн" обърнаха специално внимание на това да осигурят на Компани пълно спокойствие за пълното му възстановяване.
В негово отсъствие баварците бяха водени от неговия асистент - англичанина Арън Данкс.