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Голямото дерби на белгийския футбол между "Брюж" и "Андерлехт", изиграно на 8 ноември 2026 година, ще бъде решено извън терена. Въпреки че двубоят на стадион "Ян Брейдел" завърши 1:1, крайната съдба от изхода на мача ще се реши от местната федерация заради административна грешка от страна на гостите от Брюксел.

Скандалът избухна веднага след последния съдийски сигнал, когато стана ясно, че "Андерлехт" са нарушили едно от ключовите правила на Про Лигата за картотекиране на футболисти за официален мач. Според действащия регламент, всеки отбор е длъжен да включи минимум шестима местно обучени състезатели (т.нар. "футболни белгийци") в своя тимов лист от общо 20 играчи.

Заради принудителна промяна в състава в последния момент преди срещата, щабът на "Андерлехт" е вписал само петима състезатели, отговарящи на това условие.

"Брюж" внесе официална жалба с настояване за пълно разследване на случая. Спроед разпоредбите на федерацията, би трябвало спечелената на терена точка от Андерлехт да бъде анулирана и да бъде присъден служебен резултат 4:0 за домакините.

Най-потърпевш от тази ситуация моеж да се окаже лидерът "Унион Сен Жилоа", който в момента след 11 кръга от първенството е на точка пред вторите "Брюж" и "Гент".

За първи път от много години белигйският шампионат ще се изиграе по стандаратния формат без финални плейофи.