ЦСКА премести пункта за регистрация на феновете на новата "Българска армия"

ЦСКА премести пункта за фен регистрация на стадион "Българска армия". До момента мястото, на което привържениците можеха да се сдобият с карти за достъп до стадиона, се намираше пред сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски".

"Армейци, пунктът за фен регистрация вече е у дома! Очакваме ви на главния вход на стадион "Българска армия". Ако все още нямате фен карта, заповядайте, за да направите своята регистрация и да получите своя пропуск към армейския дом! Работно време: всеки ден от 8,00 до 19,30 ч. Очакваме ви!", написаха "червените".

Регистрацията и притежаването на фен карта са задължително условие за закупуване на билети и абонаментни карти за мачовете на ЦСКА.

За лица над 18 години регистрацията включва и използването на сензорен уред (биометрични данни/профил). Това се прави с цел превенция - ако картата бъде изгубена или открадната, тя не може да бъде използвана от друго лице, а достъпът и конкретното място на стадиона на истинския собственик остават гарантирани.