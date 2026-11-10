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Яник Синер иска да е на корта още 10 - 15 г.

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Яник Синер Снимка: Ройтерс
Яник Синер Снимка: Ройтерс

Италианският номер 2 в тениса Яник Синер очаква да се завърне на корта за откритото първенство на Австралия през януари.

25-годишният южнотиролец е аут от юли, когато спечели "Уимбълдън", заради контузия в дясното коляно.

На пресконференция в Милано Синер сподели, че се надява да играе на още един турнир преди Мелбърн, но няма да избързва.

„Целта е да отида в Австралия. Но трябва да следвам всички препоръки на лекарите. Искам да се състезавам още 10 - 15 години, така че трябва да се грижа за тялото си", заяви Яник.

Яник Синер Снимка: Ройтерс

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