Без петима национали "Ботев"(Пд) набляга на двуразови тренировки преди ЦСКА

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В отсъствието на петима национали "Ботев"(Пд) ще наблегне да двуразови тренировки в паузата на шампионата в Първа лига и преди домакинското дерби срещу ЦСКА от 15-ия кръг на 22 ноември.

Заниманията стартираха на базата в "Коматево" днес. Ще се акцентира основно върху подобряване на физическото състояние на футболистите. Контролен мач в края на седмицата не е предвиден.

На разположение на старши треньора Станислав Генчев не са родните национали Даниел Наумов и Асен Чандъров, които са в селекцията на България за двубоите от Лига на нациите срещу Исландия в петък на ст."Христо Ботев" в Пловдив и на 16 ноември в Талин срещу Естония.

Липсва и националът на Гвинея- Бисау Марио Родригес. Радослав Караманов и Илия Антонов, които засега ритат предимно за дублиращия тим на "жълто-черните" са ангажирани с юношеските формации на България до 19 и до 17 години.

Само двама от "Ботев" още са в лазарета, след като и младежкия национал Самуил Цонов вече е възстановен след операция на увреден менискус на коляното.

33-годишният капитан Тодор Неделев напира отново да се докосне до топката след операция на предна кръстна връзка на коляното в началото на май. Засега техничарят се задоволява само с увеличаване на натоварванията във фитнеса и обема на бегова подготовка, по програма изготвена от кондиционните треньори в пловдивския клуб. Паралелно ходи и на рехабилитационни процедури.

20-годишното крило от Нигерия Чимези Уилямс се възстановява от контузия.

Прогнозите са двамата да стартират зимната подготовка на отбора през януари на пълни обороти.