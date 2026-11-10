2 българки на 1/4-финал в Гърция

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Лиа Каратанчева и Беатрис Спасова се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 30 хиляди евро.

23-годишната Каратанчева, и партньорката ѝ София Шапатава (Грузия) осъществиха обрат срещу Кристина Почтовик (Украйна) и Илинка Сагмар (Румъния) с 3:6, 6:1, 10-6 за 71 минути на корта.

В спор за място на полуфиналите Каратанчева и Шапатава ще се изправят срещу поставените под номер 4 Марианна Аргирокастрити (Гърция) и Лусия Кортес Йорка (Испания).

Другата българка в надпреварата при дуетите Беатрис Спасова и Миряна Йованович (Сърбия) победиха румънките Патриция Джорджана Гойна и Симона Огеску със 7:5, 6:4 за час и 41 минути.

Следващите съпернички на Спасова и Йованович ще бъдат победителките от двубоя между третите поставени Елена Руксандра Бертя (Румъния) и Мария Головина (Русия), и Елена Корокозиди (Гърция) и Полина Манешина (Русия).

Утре Каратанчева ще стартира от първия кръг в турнира на сингъл срещу испанката Лусия Кортес Йорка, докато Денислава Глушкова ще играе срещу осмата поставена Луси Нгуен Тан (Франция).