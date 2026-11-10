Световен шампион с Испания: Не гледам много футбол

Защитникът на "Реал" (Мадрид) Марк Кукурея вярва, че „белия балет" са най-добрият отбор в Европа в момента. 28-годишният футболист призна, че не следи ПСЖ, но е убеден, че са испанците имат предимство.

„В момента мисля, че сме най-добрият отбор в Европа. В много добър ход сме, изиграхме много страхотни мачове. Отборът изглежда много сериозен. По-добри ли сме от ПСЖ? Честно казано, не гледам мачовете им, няма да лъжа. И не съм ги виждал да играят срещу "Барса". Не гледам много футбол. Те са много добър отбор, имат страхотни играчи. Но в момента мисля, че "Реал" е по-силен", цитира Кукурея Mundo Deportivo.

"Реал" е втори в Ла Лига с 30 точки след 12 мача. В общото класиране на Шампионската лига футболистите на Жозе Моуриньо са втори с 12 точки, след ПСЖ (12 точки) по допълнителни показатели.