Пресиян Коев представи свой тренировъчен модел на 34-тата Европейска треньорска конференция по тенис Българският специалист беше сред лекторите на престижния форум в Анталия, събрал близо 200 участници от цяла Европа и гости от други континенти.

Анталия, Турция, 8 ноември 2026 г. – По покана на Световната тенис федерация (World Tennis) и Европейската тенис асоциация (Tennis Europe), българският тенис специалист Пресиян Коев представи свой практически модел за подготовка на млади състезатели на 34-тото издание на Европейската треньорска конференция по тенис в Анталия.

Форумът, чиято история започва през 1975 г., събра близо 200 треньори и експерти от цяла Европа, както и гости от Канада, Мексико и други държави. Сред лекторите бяха представители на водещи тенис федерации от Великобритания, Франция, Италия, Германия, Нидерландия, Португалия, Полша и Швейцария, както и университетски преподаватели и професори в областта на спортната наука.

В програмата участваха международно признати специалисти като Микеланджело Дел'Едера, директор на обучителната система на Италианската федерация по тенис и падел и една от ключовите фигури в Sistema Italia; Джем Тъназ, вицепрезидент на Tennis Europe; и Мигел Креспо, ръководител на направление „Участие и обучение" в World Tennis.

Коев представи темата „Подготовка за важни турнири: практически план за последната седмица при състезатели до 12 години", в която акцентира върху своя тренировъчен модел „3×3".Той включва три пълни тренировъчни мача в три сета през седмицата преди приоритетен турнир, съчетани с целенасочена работа върху силните страни на състезателя и подходящо възстановяване. Целта е по-добра подготовка за физическите, тактическите и психологическите изисквания на състезателните мачове и изграждане на увереност в решаващите моменти.

„Най-важните точки се печелят първо на тренировъчния корт", беше заключителното послание на българския специалист. Конференцията в Турция е част от серия от седем регионални треньорски конференции през 2026 г., провеждани в Панама, Кения, Хонконг, Египет, Перу, Турция и Казахстан, с цел обмен на знания и добри практики между тенис специалисти от различни части на света.

В неделя, 8 ноември, Коев участва и в специализираното обучение на европейските специалисти по обучение и развитие на тенис треньори (Coach Developers), организирано от World Tennis. Програмата е насочена към усъвършенстване на методите за обучение и продължаващото професионално развитие на треньорските кадри в Европа. На конференцията присъстваха и българските треньори Димитър Христов, Мария Танева и Виктория Очева.

Пресиян Коев е международно лицензиран обучител на треньори (World Tennis Tutor), бивш спортен директор на Българската федерация по тенис, спортно-технически директор на ТК „Барокко Спорт", преподавател по тенис в УНСС и докторант в Софийския университет „Св. Климент Охридски". През 2016 г. Магдалена Малеева беше сред лекторите на европейската конференция в Антверпен, където Коев присъстваше като представител на Българската федерация по тенис. Десет години по-късно той се включи в същия форум вече като лектор.