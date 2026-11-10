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Беларуско дуо от ЦСКА няма да се прибира в родината, отива директно в Сан Марино

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Макс Ебонг не оставя шансове на Вуцов. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ
Макс Ебонг не оставя шансове на Вуцов. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Двамата от основните играчи на ЦСКА - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, ще се присъединят към отбора на Беларус директно в Сан Марино за двубоя от Лига на нациите в четвъртък, съобщиха от щаба на беларуския тим.

Лапоухов и Ебонг играха при победата на ЦСКА с 3:0 в дербито срещу Левски и получиха разрешение да пропуснат началото на лагер сбора на беларусите. Двамата се намират в отлична форма и се очаква да бъдат титуляри за Беларус. Ебонг се отличи с попадение срещу "сините", а вратарят Лапоухов запази мрежата си суха в дербито и получи похвали от треньора на вратарите на беларуския национален отбор Андрей Дрозд.

"Фьодор изглежда много добре в момента и напоследък се представя страхотно", каза Дрозд, цитиран от беларуските медии.

Макс Ебонг не оставя шансове на Вуцов. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

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