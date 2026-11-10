ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Блъснаха пешеходец на голям булевард в Пловдив, ли...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Утре “Юнайтед” решава за Карик

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

1016
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

Утре във Франция шефовете на “Манчестър Юнайтед” ще решат бъдещето на мениджъра Майкъл Карик. Под ръководството на бившия халф “червените дяволи” имат само една победа във Висшата лига, дошла в края на август. 20-кратните шампиони на Англия са в зоната на изпадащите. А това е най-лошият старт на “Юнайтед”, откакто сър Алекс Фъргюсън замени Рон Аткинсън преди 40 години.

Но босовете на “Олд Трафорд” изкачваха паузата за националните отбори, за да решат съдбата на треньора.

Очакваше се Карик да бъде уволнен още във вторник, но мениджърът се появи на базата на тима и проведе тренировка с отбора.

 В сряда в Монако обаче шефове се събират. И индикациите сочат, че сър Джим Ратклиф и компания ще освободят Карик. Вариант номер 1 пред “червените дяволи” е Маурицио Почетино. В момента аржентинецът води националния тим на САЩ. Той има договор с американците и ако го искат, “Юнайтед” трябва да го откупи.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември