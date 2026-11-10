Утре “Юнайтед” решава за Карик

Утре във Франция шефовете на “Манчестър Юнайтед” ще решат бъдещето на мениджъра Майкъл Карик. Под ръководството на бившия халф “червените дяволи” имат само една победа във Висшата лига, дошла в края на август. 20-кратните шампиони на Англия са в зоната на изпадащите. А това е най-лошият старт на “Юнайтед”, откакто сър Алекс Фъргюсън замени Рон Аткинсън преди 40 години.

Но босовете на “Олд Трафорд” изкачваха паузата за националните отбори, за да решат съдбата на треньора.

Очакваше се Карик да бъде уволнен още във вторник, но мениджърът се появи на базата на тима и проведе тренировка с отбора.

В сряда в Монако обаче шефове се събират. И индикациите сочат, че сър Джим Ратклиф и компания ще освободят Карик. Вариант номер 1 пред “червените дяволи” е Маурицио Почетино. В момента аржентинецът води националния тим на САЩ. Той има договор с американците и ако го искат, “Юнайтед” трябва да го откупи.

