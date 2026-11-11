И с новото правило на БФС пак не използваме юноши

Първа лига на 37-о място от топ 50 дивизии в света

Преди началото на настоящия сезон ръководителят на футбола ни – БФС, реши да въведе правило, с което да се вдигне бройката на младите български играчи. И така, в стартовия състав на всеки един от елитните ни тимове задължително трябва да има футболист до 23 г. Освен това преди 2 г. пък бе въведена друга реформа, известна като “Правило 4”. Тя гласи, че клубовете в Първа лига трябва да започват всяка среща с минимум четирима наши футболисти. Важно уточнение е, че т.нар. правило може да бъде пренебрегнато, но за целта трябва да се платят 300 хил. евро. И топотборите, разбира се, си плащат таксата “лукс”.

Въпреки всички усилия на БФС да насърчава използването на повече местни кадри обаче, се оказва, че отборите в България все по-малко разчитат на собствени юноши. Това стана ясно от изследване на Международния център за спортни изследвания, по-известен като CIES. Според проучването, което е направено сред най-добрите 50 първи дивизии в света, юношите на клубовете у нас получават средно по 8,8% от игровото време. Спрямо периода преди 5 години се отчита спад от 2%. Така според изчисленията родният елит заема 37-ото място на планетата по този показател, като пред нас са първенствата на Полша, Белгия, Еквадор, САЩ и др.

Родният тим, който дава най-много минути на собствените си юноши, е “Септември” – 24,8%. Това е напълно логично, тъй като столичани разчитат изключително много на собствени кадри, а и в последните години академията им показва отлични резултати.

Иначе на глобално ниво най-много на собствените си юноши разчитат в елита на Австралия. Там в 22,5% от времето на терена са играчи, преминали през академиите на клубовете, за които играят. Най-сериозен прогрес в това проучване пък има в Парагвай. За последните 5 г. юношите в южноамериканската страна получават с 6,8% повече игрово време в елита.

Воденият от Станимир Стоилов “Гьозтепе” пък е лидер в турския елит по игрови минути на собствени кадри – 10,5% от времето в мачовете е за футболисти от академията на клуба от Измир.