За първи път от 9 г. "Марица" няма да играе в Шампионската лига

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Серийният волейболен първенец у нас при дамите "Марица" (12 титли поред) отпадна от Шампионската лига след втора загуба от "Туран" (Товуз) с 0:3 (22:25, 17:25, 23:25).

Срещата се игра в Азербайджан, а домакините успяха да влязат в груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир за първи път в своята история. Пловдивчанки ще продължат своя европейски път в турнира за купата на CEV.

Маричанки дадоха всичко от себе си, като по подобие на първата среща имаха своите шансове, особено в третия гейм, но така и не успяха да спечелят нещо повече.

Първата част продължи 29 минути, а възпитаничките на Зия Раджабов показаха по-голямо постоянство, водейки на всяка една от почивките при 8:4, 16:13 и 21:18, преди да затворят гейма с 25:23.

Втората част беше още по-силна за тима от Азербайджан, като те доминираха от началото до края, затваряйки гейма за 27 минути при 25:17.

Третият гейм бе най-силен за жълто-сините, които водиха с 4:8 и 15:16, но в крайна сметка отстъпиха с 23:25, а с това и мача, който остави българския шампион за първи път извън груповата фаза на Шампионска лига след 9 години.

Най-резултатна за маричанки беше Александра Китипова с 12 точки, докато за домакините от "Туран" това беше Елисавета Рубан с 13 пункта.

Пловдивчанки продължават своето участие в Европа във втория по сила европейски клубен турнир – купата на CEV, а там съперник ще бъде хърватският ЖОК "Рибола" (Кащела).