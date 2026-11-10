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Украинец от "Лудогорец" стана поляк

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Халфът на "Лудогорец" Иван Желизко взе полско гражданство, съобщиха от клуба. На церемонията по връчване на паспорта присъства цялото му семейство.

Желизко е бивш младежки национал на Украйна. Той започва с футбола в школата на "Карпати". След това преминава през чешкия "Карвина", латвийкския "Валмиера" и полския "Лехия" (Гданск), за да пристигне това лято в Разград.

25-годишният полузащитник няма мачове за първия тим на Украйна, което му позволява да дебютира с фланелката на Полша, ако получи повиквателна.

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