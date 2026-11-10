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Звездата на ЦСКА пред Салах в класация за Лигата на конференциите

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Стефано Сенси
Стефано Сенси Снимка: Startphoto.bg

Италианският халф на ЦСКА Стефано Сенси, когото наставникът на "Левски" Хулио Веласкес определи като най-добрия футболист в Първа лига, е на първо място в една от статистическите класации на УЕФА за Лигата на конференциите.

В отминалите 3 кръга на третия по сила европейски клубен турнир УЕФА асът на "червените" има 3 асистенции (столичани са вкарали общо 4 гола и имат 1 т.).

На второ място с по 2 голови подавания са 10 играчи, сред които и мегазвездата на "Трабзон" Мохамед Салах.

Египетският нападател и колегите му ще гастролират на новата "Българска армия" на 26 ноември за дебютен европейски мач на нея.

Стефано Сенси

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