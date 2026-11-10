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Нов тест за Никола Цолов, за да убеди, че заслужав...

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Нов тест за Никола Цолов, за да убеди, че заслужава място във Формула 1

Явор Геронтиев

Редактор: Явор Геронтиев

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Никола Цолов СНИМКА: ФЕЙСБУК ФОРМУЛА 2
Никола Цолов СНИМКА: ФЕЙСБУК ФОРМУЛА 2

Никола Цолов ще получи нов шанс да докаже, че има шанс да стане пилот във Формула 1 догодина. 

Според специализирани медии Българския лъв ще участва в тест на "Хунгароринг" край Будапеща утре и в четвъртък с автомобила на "Рейсинг Булс" от миналия сезон. Точно с такъв Цолов направи обиколки на "Имола" през август, а впоследствие стана първият наш състезател с официален тест във Формула 1. Никола кара за отбора от Фаенца в първата свободна тренировка в Мексико и се класира на престижното 12-о място - най-напред от всички новаци. 

Цолов е в битка с Лиъм Лоусън за титулярното място, но според мнозина е взето решение за нов договор на новозеландеца. 

Никола Цолов СНИМКА: ФЕЙСБУК ФОРМУЛА 2

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