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Фюлкруг: В собственото легло се спи най-добре

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Никлас Фюлкруг Снимка: Ройтерс
Никлас Фюлкруг Снимка: Ройтерс

Оригинален отговор на въпроса защо при завръщането си във "Вердер" отново е почнал да бележи толкова даде нападателят Никлас Фюлкруг.

"В собственото легло се спи най-добре", заяви 33-годишният футболист, който е преотстъпен при бременци от английския "Уест Хем", на пресконференция в базата на германския национален отбор в Херцогенаурах.

Фюлкруг бе върнат в бундестима от селекционера Юрген Клоп след страхотното си представяне.

С 9 попадения той е начело при голмайсторите в Бундеслигата. Бе точен и 3 пъти за купата на Германия. Така има общо 12 гола в 11 мача.

Това е трети престой за нападателя във "Вердер", откъдето тръгва във футбола.

За Германия предстоят мачове от Лигата на нациите в Сърбия (в петък) и с Нидерландия в Берлин (16 ноември).

Никлас Фюлкруг Снимка: Ройтерс

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