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Цолов помогнал на Лоусън за Формула 1

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Цолов помогнал на Лоусън за Формула 1

Георги Банов

Георги Банов

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Никола Цолов Снимка: Формула 2
Никола Цолов Снимка: Формула 2

Напрежението около битката за мястото му във Формула 1 догодина с Никола Цолов е помогнало много на Лиъм Лоусън да направи феноменални резултати в последните няколко състезания. За това намекна новозеландецът в ексклузивно интервю за “Моторспорт уик”.

“В началото на сезона прекалено много обмислях нещата. Заради това явно не се получаваше. Сега се чувствам по-освободен и всичко си дойде на мястото”, твърди Лоусън.

Вече няколко издания твърдят, че решението на “Рейсинг Булс” вече е взето в полза на Лоусън за следващия сезон.

Той получи неочаквана подкрепа от шефа на “Ред Бул” Ролан Мекис след състезанието в Бразилия.

“Лоусън показва невероятно израстване този сезон. Бори се за всяка точка и е най-добър от “останалите” във Формула 1. Но решението за пилотите си е на “Рейсинг Булс” и не се месим”, заяви той.

Никола Цолов Снимка: Формула 2

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