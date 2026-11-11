Правнукът на Мусолини подписа нов договор с "Лацио...

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правнукът на италианския фашистки диктатор Бенито Мусолини - Романо Флориани, подписа нов договор с лидера в италианския елит "Лацио".

Контрактът на 23-годишния защитник вече е до 2031-а. Той е продукт на школата на римските "орли".

„Удължаването на договора ми с тези цветове е източник на огромна гордост за мен. Това е допълнителна мотивация винаги да давам най-доброто от себе си. Давай, "Лацио"!", заяви Романо след подписването на споразумението.

През този сезон той ича 11 мача за "Лацио" в серия "А" с 1 гол.

Романо е син на политика Алесандра Мусолини и внук на пианиста Романо Мусолини, за да се стигне до прадядо му Бенито Мусолини-Дучето.