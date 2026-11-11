"Барса" се разбра с Анчелоти да пази Рафиня от контузии

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"Барселона" и "Бразилската" футболна конфедерация се споразумяха за план за управление на игровото време на нападателя Рафиня в ноемврийските мачове на националния отбор, съобщава Globo.

Страните възнамеряват да намалят натоварването на 29-годишния футболист, за да избегнат друга контузия. Рафиня получи три мускулни травми, докато играеше за родината си през 2026 година.

Както е известно, селекционер на Бразилия е бившият треньор на "Реал" Карло Анчелоти.

Последната контузия е през септември по време на приятелски мач срещу Австралия (4:2). Нападателят почувства дискомфорт в задната част на дясното бедро и беше заменен на полувремето. Медицински преглед разкри леко мускулно подуване, след което Рафиня беше освободен и се завърна в Барселона.

По-рано старши треньорът на каталунците Ханс-Дитер Флик изрази загриженост за физическото състояние на бразилеца и заяви, че би искал да ограничи игровото си време с националния отбор. На 8 ноември Рафиня изигра пълен мач за първи път след контузията си през септември в 12-ия кръг на Ла Лига срещу "Атлетико Мадрид" (2:1).

Този сезон Рафиня е взел участие в 14 мача за "Барселона" във всички състезания, отбелязвайки 19 гола и давайки 3 асистенции.

На 10 ноември нападателят пристигна на лагера на националния отбор на Бразилия в Сингапур. Отборът на Карло Анчелоти ще играе приятелски мачове срещу Япония (14 ноември) и Сингапур (17 ноември).