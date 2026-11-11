ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руската делегация на преговорите в Абу Даби припом...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Капитанът на "Ливърпул" намекна за напускане

532
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Капитанът Ван Дайк с две от децата на Жота. Снимка: Официален фейсбук "Ливърпул"
Капитанът Ван Дайк с две от децата на Жота. Снимка: Официален фейсбук "Ливърпул"

Капитанът на "Ливърпул" Върджил ван Дайк коментира бъдещето си в английския клуб. Ниедрландецът заяви, че не се притуснява от това, че договора му с тима изтича следващото лято. 

"Чувствам се добре. Ще видим. Изобщо не се паникьосвам. Искам да продължа да играя и да правя това, което правя. Ще видим какво ще донесе този сезон. Засега се забавлявам страхотно. Ако продължи така, нека бъде така. В противен случай ще отида някъде другаде. Няма нищо за обявяване в момента, но това не означава, че съм под някакъв стрес или нещо подобно", цитира Sky Sports думите на Ван Дайк.

Поради контузия защитникът ще пропусне предстоящите мачове на националния отбор на Нидерландия от Лигата на нациите на УЕФА. 

Капитанът Ван Дайк с две от децата на Жота. Снимка: Официален фейсбук "Ливърпул"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание