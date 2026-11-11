Капитанът на "Ливърпул" намекна за напускане

Капитанът на "Ливърпул" Върджил ван Дайк коментира бъдещето си в английския клуб. Ниедрландецът заяви, че не се притуснява от това, че договора му с тима изтича следващото лято.

"Чувствам се добре. Ще видим. Изобщо не се паникьосвам. Искам да продължа да играя и да правя това, което правя. Ще видим какво ще донесе този сезон. Засега се забавлявам страхотно. Ако продължи така, нека бъде така. В противен случай ще отида някъде другаде. Няма нищо за обявяване в момента, но това не означава, че съм под някакъв стрес или нещо подобно", цитира Sky Sports думите на Ван Дайк.

Поради контузия защитникът ще пропусне предстоящите мачове на националния отбор на Нидерландия от Лигата на нациите на УЕФА.