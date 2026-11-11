Вратарят на "Реал" Куртоа инвестира и в падел

Тибо Куртоа продължава да разширява бизнес империята си. С инвестиционния фонд NXTPLAY, вратарят на "Реал" вече се възползва и от шумотевицата около падела. 34-годишният белгиец влага пари в Gallop Global, организацията, стояща зад престижния турнир в Дубай.

Заедно с бизнес партньора си Гонсало Вила, той инвестира в падел, ракетния спорт, който преживя огромен растеж по време на пандемията от коронавирус. Дуото инвестира в Gallop Global, като водещият им продукт е Emaar Dubai Premier Padel P1.

Куртоа влага парите си в над 20 компании. Той инвестира в отбора за моторни лодки Sierra Racing Club преди малко повече от шест месеца и участва във водната Формула 1. Куртоа също така стана акционер във френския футболен клуб "Льо Ман", където е представител редом до тенис иконата Новак Джокович и бившия пилот от Формула 1 Фелипе Маса.

Няколко дни след промоцията на "Льо Ман" в Лига 1, Куртоа обяви, че ще инвестира и в испанския футболен клуб "Екстремадура". Вложи също така няколко милиона евро в бившия си клуб "Генк".