Юбилярят днес Десподов ще се завърне на терена след 237 дни

Капитанът Кирил Десподов, който днес има 30-и рожден, ден, ще се завърне на терена в събота, съобщават в Гърция.
Тогава неговият ПАОК приема сръбския гранд "Партизан" за контрола.
Десподов за последно игра на 22 март в мач от комшийското първенство, който солучначи загубиха с 1:2 от "Волос".
След това сериозна контузия го извади от терените за дълго. През май нападателят се подложи на операция заради възпаление на големия пръст на десния крак.
Между последното появяване в игра е предстоящото има 237 дни.