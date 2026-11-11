Юбилярят днес Десподов ще се завърне на терена след 237 дни

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Капитанът Кирил Десподов, който днес има 30-и рожден, ден, ще се завърне на терена в събота, съобщават в Гърция.

Тогава неговият ПАОК приема сръбския гранд "Партизан" за контрола.

Десподов за последно игра на 22 март в мач от комшийското първенство, който солучначи загубиха с 1:2 от "Волос".

След това сериозна контузия го извади от терените за дълго. През май нападателят се подложи на операция заради възпаление на големия пръст на десния крак.

Между последното появяване в игра е предстоящото има 237 дни.