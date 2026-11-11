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Екзекуторът на "Левски" маха български защитник

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Мартин Георгиев Снимка: АЕК
Мартин Георгиев Снимка: АЕК

Спрелият "Левски" за Шампионската лига АЕК с най-голямата загуба за "сините" през сезона 0:4 иска да се раздели с българския защитник Мартин Георгиев, твърдят в Гърция.

Причината - 21-годишният десен бек не успя да се наложи, а треньорът Марко Николич явно няма да разчита на него.

Георгиев записа 2 мача като резерва от началото на сезона в първенството и още 2 в турнира за купата на Гърция.

Бранителят, който има 4 срещи за мъжкия национален тим на България, бе закупен от "Славия" срещу 2 милиона евро миналия декември и подписа до 2030-а с атиняни,.

Общо за тях има 6 мача с 1 гол.

Мартин Георгиев Снимка: АЕК

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