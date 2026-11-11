Втората ракета на България надви французин в Ноксвил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втората ни ракета Пьотр Нестеров (№282 в света) се класира за втория кръг от турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Ноксвил, Тенеси (САЩ), с награден фонд 107 хиляди долара.

23-годишният българин победи Тимо Легу (Франция) с 6:2, 2:6, 6:4 за 2 часа и 11 минути игра. Нестеров поведе с 4:0 по пътя към успеха с 6:2 в първия сет, но загуби втората част със същия резултат. В решителния трети сет националът поведе с 4:2, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма и триумфира с победата.

С този успех българинът заработи 6 точки за световната ранглиста. Съперник на Нестеров във втория кръг ще бъде поставеният под №7 Лиъм Драксъл (Канада).