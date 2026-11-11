ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК предлага забрана на манипулативните онлайн рекл...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Победа за Налбантова и загуба за сестри Стоеви

1472
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Калояна Налбантова
Калояна Налбантова

Калояна Налбантова записа победа на международния турнир по бадминтон World Tour Super 500 в Кумамото (Япония) с награден фонд 500 хиляди долара.

20-годишната българка се наложи над 16-ата в света Мишел Ли (Канада) с 22:20, 21:16.

На осминафиналите състезателката на треньора Стилиян Макарски ще се изправи срещу номер 4 в света Ю Фен Чън (Китай).

На двойки 5-кратните ни европейски шампионки -  сестрите Стефани и Габриела Стоеви, отстъпиха срещу корейките Ким Ю Джунг и Ли Ю Лим с 21:17, 13:21, 5:21.

Калояна Налбантова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание