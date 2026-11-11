Победа за Налбантова и загуба за сестри Стоеви

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Калояна Налбантова записа победа на международния турнир по бадминтон World Tour Super 500 в Кумамото (Япония) с награден фонд 500 хиляди долара.

20-годишната българка се наложи над 16-ата в света Мишел Ли (Канада) с 22:20, 21:16.

На осминафиналите състезателката на треньора Стилиян Макарски ще се изправи срещу номер 4 в света Ю Фен Чън (Китай).

На двойки 5-кратните ни европейски шампионки - сестрите Стефани и Габриела Стоеви, отстъпиха срещу корейките Ким Ю Джунг и Ли Ю Лим с 21:17, 13:21, 5:21.