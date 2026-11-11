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"Манчестър Юнайтед" плаща $ 10 млн. за новия треньор

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Маурисио Почетино Снимка: instagram.com/pochettino/
Маурисио Почетино Снимка: instagram.com/pochettino/

Аржентинецът Маурисио Почетино може да се смята за нов мениджър на „Манчестър Юнайтед". Това твърдят водещи английски медии, включително The Athletic и Sky Sports.

Настоящият треньор Майкъл Карик е пред уволнение, след като за първи път от 40 г. „червените дяволи" са в зоната на изпадащите (18-о място във Висшата лига). 

Според информациите Почетино иска да се върне в най-силното първенство на света, където води "Саутхемптън" и "Тотнъм".

В момента той е селекционер на националния отбор на САЩ с договор до 2030 г., но той включва освобождаваща клауза в размер на 10 милиона долара.

Представители на „Манчестър Юнайтед" вече са провели разговори с треньора за уточняване на личните му условия.

Тъй като процедурата по откупуването му и официалното му назначаване може да отнеме време, е възможно на 22 ноември срещу „Ливърпул" отборът да бъде воден от временен треньор.

Маурисио Почетино Снимка: instagram.com/pochettino/

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