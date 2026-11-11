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Покойният Свен-Йоран Ериксон още дължи на данъчните във Великобритания 3,5 млн. лири

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Свен-Йоран Ериксон Снимка: "Ливърпул"
Свен-Йоран Ериксон Снимка: "Ливърпул"

Бившият треньор на английския национален отбор и „Манчестър Сити" Свен-Йоран Ериксон, който почина през 2024-а, все още има задължения към данъчната служба на Великобритания, съобщава Daily Mail.

Дълговете на шведа към държавната агенция възлизат на 3,5 милиона лири, като преди това сумата е била 7,25 милиона. Част от лихвите са начислени след кончината на Ериксон.

По-рано семейството му бе принудено да пусне имуществото му на търг, тъй като след смъртта му останаха общи дългове в размер на 10,25 милиона. Наследниците на треньора продадоха и имение със 7 стаи в Швеция.

Свен-Йоран Ериксон Снимка: "Ливърпул"

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