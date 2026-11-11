9-а операция за 9 месеца претърпя Линдзи Вон

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Американската звезда в ските Линдзи Вон претърпя операция №9 на левия си крак след тежкото си падане на олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари, при което получи фрактура на големия пищял.

42-годишната красавица сподели в инстаграм, че се надява това да е била последната интервенция.

Вон беше включена в състава на САЩ за световната купа през сезон.

Тя обаче все още не е взела окончателно решение за бъдещето си, но не изключва възможността да се завърне на пистата, след като се възстанови напълно.