Мбапе не тренира с Франция преди Италия

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Килиан Мбапе не взе участие в тренировката на Франция преди мача им от Лигата на нациите срещу Италия, съобщава Le Parisien.

На 11 ноември 27-годишният футболист не излезе на терена по време на последното занимание на отбора в Клерфонтен преди полета им за Милано. Мбапе все още се възстановява.

Участието на звездата на "Реал" в мача срещу Италия все още е под въпрос.

През септември французинът контузи лявото си коляно в мач от Лигата на нациите срещу Турция (1:0) и се оттегли преждевременно от националния отбор.

Франция, с 10 точки след четири мача, е на първо място в Група А-1 на Лигата на нациите. На 12 ноември „петлите" ще играят срещу Италия в Милано и ще бъде домакин на Турция в Бордо на 15 ноември.