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Легендата Овечкин иска да играе за Русия на световното по хокей

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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СНИМКА: РОЙТЕРС
СНИМКА: РОЙТЕРС

Звездата на НХЛ Александър Овечкин от отбора на "Вашингтон Кепитълс" заяви, че иска да представлява родината си Русия на световното първенство в Германия през май следващата година, но поясни, че решението не зависи от него.

В края на миналия месец Спортният арбитражен съд (КАС) прие обжалването на Русия и позволи на страната да се състезава на турнира, след като първоначално беше отстранена от Международната федерация по хокей на лед заради руската военна инвазия в Украйна.

"Ти просто искаш да представляваш страната си. Няма значение къде - на световно първенство, олимпийски игри, европейско първенство. Просто искаш да излезеш там и да играеш за страната си. Сигурен съм, че ако попитате феновете, те ще искат да видят най-добрите играчи, както и по-младото поколение, което ще оформи бъдещите звезди. Обаче знаете, това не зависи от нас", каза голмайстор номер 1 в историята на НХЛ Овечкин пред медиите след двубоя на "Вашингтон" срещу "Отава Сенатърс", цитиран от ДПА.

Германия първоначално заплаши да се откаже от домакинство на световния шампионат при евентуално включване на Русия, но впоследствие от ръководството на федерацията на страната заявиха в неделя, че това вече не е възможно.

Някои от участващите държави, включително действащият световен шампион Финландия, заплашиха с бойкот, в случай че бъде позволено на "Сборная" да участва, пише БТА.

СНИМКА: РОЙТЕРС
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