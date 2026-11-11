88,9% националите няма да се изкачат в горната дивизия на Лигата на нациите

Кадем на "Левски" ще ръководи мача ни с Исландия в Пловдив

88,9% националният отбор на България няма да се изкачи в по-горната дивизия “Б” на Лигата на нациите. Това сочи компютърна симулация на FootbalMeetsData.

Преди последните 2 срещи от групата ни селекцията на временния треньор Атанас Рибарски заема 3-ото място с 4 точки. Шансовете ни за изкачване в по-горната група са единствено ако станем втори в потока, което значи бараж. А в него да победим някои от последните в дивизия “Б”. На теория възможността я има, а на практика изглежда илюзорна. Едно, че трудно ще завършим на позиция на плейоф, а друго, че на евентуалния бараж ни чакат категорично по-силни тимове от нашия.

Както е известно, тазгодишното издание на Лигата на нациите е последното, което се провежда с 4 различни дивизия. От 2028 г. форматът ще бъде като в европейските клубни турнири - няма да има групи както сега. Дивизиите ще бъдат съкратени от 4 на 3. И всяка държава ще играе само с такива от тяхната черга. Или ако не се класираме в по-горната, както предвиждат всички, ще останем при т.нар. джуджета и в Лига на нациите ще се срещаме само с тях.

В същото време в навечерието на последните ни 2 мача - домакинство на Исландия и гостуване на Естония, вратарят ни Даниел Наумов попадна в топ 10 на най-добрите на своята позиция в състезанието. Стражът на пловдивския “Ботев” е 10-и по средно спасявания на двубой - общо 4. Наумов е 7-и и по друг показател, важен за неговия пост - предотвратени голове. Според данните на гиганта в статистиката SofaScore родният страж има показател от 1,89.

В същото време УЕФА изпрати кадем на “Левски” да ръководи двубоя на националите с Исландия в петък. Главен арбитър на срещата ще е 35-годишният германец Флориан Бадщюбнер. Въпросният рядко получава наряди за европейски мачове и срещите му се броят на двете ръце.

През миналата година обаче Бадщюбнер ръководи инфартния успех след дузпи на “Левски” над “Апоел” (Беер Шева) в реванша от първия квалификационен кръг на Лига Европа. При 1:0 за израелците в продълженията на мача със “сините” германецът изгони за втори жълт картон Лукас Вентура от “Апоел”. Малко по-късно “Левски” с човек повече изравни и така се стигна до дузпите, в които стражът на столичани Светослав Вуцов спаси 3 11-метрови удара и класира отбора си напред.

В Пловдив в петък помощници на Бадщюбнер ще са сънародниците му Кристоф Гюнш и Филип Хюве. Четвърти арбитър е Робин Браун. ВАР е Сьорен Сторкс, а ще му помага Бенжамин Кортус. Съдийски наблюдател е албанецът Сокол Яречи от Албания, а словачката Рената Томашова ще е дежурен делегат.

