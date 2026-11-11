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2 българчета стартираха с победи на фестивала "Карлос Моя" в академията на Надал

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Снимка: БФТенис
Снимка: БФТенис

Николай Николов при момчетата и Ния Синчанова при момичетата стартираха с победи на фестивала „Карлос Моя".

Шестото издание на турнира, който събира по покана най-добрите европейски тенисисти до 12 години, се провежда в традиционния си домакин - академията на легендата Рафаел Надал в Манакор, Майорка (Испания).

Младите тенисисти са разпределени в осем групи по четирима, като победителите в тях ще се класират за четвъртфиналите.

При момчетата Николай Николов победи в първата си среща Андреас Грегориу (Кипър) с 6:3, 6:1. Ивелин Василев отстъпи на старта пред Алейш Галвес Масферер (Испания) с 2:6, 1:6.

При момичетата Ния Синчанова спечели срещу Софи Молнар (Швейцария) със 7:5, 6:0. Ния Проданова загуби от Ана Поспишилова (Чехия) с 2:6, 2:6.

В надпреварата на двойки при момчетата Николов и Василев ще играят в първия кръг срещу Михаел Аникин (Естония) и Сергей Суханов (Украйна).

При момичетата Синчанова и Проданова ще започнат участието си на двойки с мач срещу чехкините Ива Свободова и Емили Замечник.

Снимка: БФТенис

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