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Велико Търново посреща Giro d'Italia Ride Like a Pro през 2027 г.

Дима Максимова

Дима Максимова

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Работна среща за Giro D'Italia Ride Like a Pro в кабинета на кмета Даниел Панов
Работна среща за Giro D'Italia Ride Like a Pro в кабинета на кмета Даниел Панов Снимка: Община Велико Търново

Giro D'Italia Ride Like a Pro  идва за първи път на Балканите и то във Велико Търново.

Официалната колоездачна обиколка за любители, вдъхновена от легендарния тур Giro D'Italia идва в старата столица през 2027-а година. Новината съобщи във фейсбук страницата си кметът Даниел Панов. 

Старата столица отново ще бъде европейска арена на колоезденето след успешното домакинство на Giro D'Italia тази пролет.

По организацията вече се работи, набелязват се маршрутите, трасетата и събитията, в които любителите на колоезденето от всички възрасти ще могат да се включат, разкрива Панов.

Обиколката Giro D'Italia Ride Like a Pro се е провеждала в седем държави на три континента. Предстоящото домакинство поставя Велико Търново сред водещите дестинации в колоезденето, подбрани от организаторите на Giro D'Italia.

Работна среща за Giro D'Italia Ride Like a Pro в кабинета на кмета Даниел Панов

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