Велико Търново посреща Giro d'Italia Ride Like a Pro през 2027 г.

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Giro D'Italia Ride Like a Pro идва за първи път на Балканите и то във Велико Търново.

Официалната колоездачна обиколка за любители, вдъхновена от легендарния тур Giro D'Italia идва в старата столица през 2027-а година. Новината съобщи във фейсбук страницата си кметът Даниел Панов.

Старата столица отново ще бъде европейска арена на колоезденето след успешното домакинство на Giro D'Italia тази пролет.

По организацията вече се работи, набелязват се маршрутите, трасетата и събитията, в които любителите на колоезденето от всички възрасти ще могат да се включат, разкрива Панов.

Обиколката Giro D'Italia Ride Like a Pro се е провеждала в седем държави на три континента. Предстоящото домакинство поставя Велико Търново сред водещите дестинации в колоезденето, подбрани от организаторите на Giro D'Italia.